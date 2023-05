Puglia, scuola prende il nome di una maestra, Ada Orlando

Figura dalla potenza evocativa che mette tutti d’accordo

Milano, 23 mag. (askanews) – A Corsano, nel basso Salento, una scuola primaria è stata intitolata a una maestra, Ada Orlando, simbolo locale del riscatto attraverso l’educazione, della capacità di trasmettere la sete di conoscenza e l’amore per la cultura: una figura dalla potenza evocativa tale da mettere tutti d’accordo. Il 15 aprile si è svolta la cerimonia di intitolazione del plesso della scuola primaria all’insegnante, scomparsa il 27 maggio di quattro anni fa.

Ada Orlando è stata “una persona che sottraendosi a un destino segnato, da pietra d’inciampo, ha operato invece per fare la differenza per sé e per gli altri” e questo è “alla base del consenso trasversale per il suo operato, confermato in occasione della decisione sull’intitolazione”, spiegano dalla famiglia. “Forse perché ciascuno può ritrovarsi in qualcuna delle sue caratteristiche, apparentemente contraddittorie? L’ordine meticoloso e l’allegria fragorosa, la cura e la festa, la tradizione e l’innovazione, il moto continuo nella stasi di una persona che ha fatto lo stesso lavoro per 47 anni. Una sintesi abbiamo provato a farla con il logo della borsa di studio strADAmaestra, istituita in suo onore, che raccoglie alcuni elementi simbolici”.

Nel logo si trova “la ruota della bicicletta rossa” che era della maestra Orlando, “la punta della penna e il mouse del computer, i colori del Carnevale e delle sue svariate realizzazioni”. E ora, dopo “la folla festante con il cappellino ‘strADAmaestra’ per la biciclettata della Proloco svolta il 7 maggio” la famiglia vorrebbe “mettere tale logo al servizio della scuola, dei suoi alunni e di altre cause di rilievo”. Per un merchandising che fa crescere, senza sbagliare strada.

