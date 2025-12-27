sabato, 27 Dicembre , 25

Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici”

(Adnkronos) - L’Ucraina "non ha alcuna fretta di...

Eros Ramazzotti, il vicino gli fa causa: “Gravi danni da lavori in suo appartamento”

(Adnkronos) -  Contenzioso legale da 200mila euro tra...

Etna, scatta allerta gialla per attività del vulcano

(Adnkronos) - Etna osservato speciale oggi, 27 dicembre....

Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti

(Adnkronos) - L'Agenzia per la lotta alla corruzione...
“Punizione collettiva”: operazione esercito israeliano in Cisgiordania

Arrestati cinque sospetti terroristi dopo attentato di sabato

Qabatiya (Cisgiordania(, 27 dic. (askanews) – Forze di sicurezza israeliane stanno portando avanti un’operazione antiterrorismo su larga scala nella città di Qabatiya, nella Cisgiordania settentrionale, a seguito dell’attentato mortale con speronamento e accoltellamento avvenuto ieri nel nord di Israele. Lo ha riferito l’esercito dello stato ebraico.Secondo le Idf, nell’area operano unità del commando Duvdevan, la unità di ricognizione dei Paracadutisti, la Polizia di Frontiera e l’unità Metzada del Servizio Penitenziario Israeliano. Durante l’operazione, le truppe hanno arrestato cinque sospetti terroristi e interrogato decine di altre persone sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche.L’esercito ha riferito che le forze di ricognizione dei Paracadutisti hanno sparato colpi di mortaio nella zona di Qabatiya durante la notte. Le truppe hanno inoltre perquisito e mappato l’abitazione dell’aggressore e hanno isolato l’area circostante.”La città è sottoposta a una punizione collettiva da parte dell’occupazione israeliana”, si è lamentato un residente.

