“In questo momento sono un numero 8 o un numero 4. Sono un mediano di spinta. Sto in mezzo al campo e tiro qualche pedata, cercando però di impostare il gioco. C’è stato un tempo, quando ero premier, che giocavo per fare il goleador. Poi ho fatto il portiere quando ero segretario del Pd e cercavo di parere tutto. Ora voglio solo che vinca la squadra”. Matteo Renzi, in un’intervista all’AGI sul tema della ripartenza, spiega qual è il suo attuale ruolo nel governo e nel campo della politica. “L’allenatore mangerà il panettone? Non lo so. Un allenatore si vede dai risultati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Puntare solo sull’assistenzialismo è un messaggio sbagliato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento