Pupa e Secchione, Alba Parietti critica Dario Massa per le parole su Stella Manente: “Non si offendono le donne” | video Mediaset

Alba Parietti e Dario Massa pupa e secchione? Scherzi a parte, alla fine della quarta puntata de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, in onda ieri sera, martedì 28 gennaio 2020, l’opinionista – ospite del programma di Italia 1 come giudice del nuovo Bagno di Cultura – ha criticato il ragazzo per le parole pronunciate su Stella Manente (secondo il diretto interessato, l’influencer non sarebbe intelligente). “Non si offendono le donne” il monito della showgirl. Il video da Mediaset Play.

