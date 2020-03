Pupo e Alfonso Signorini uno contro l’altro per la lite per i biscotti tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Dopo le immagini del feroce scontro, il conduttore ha redarguito le due concorrenti per i modi usati nel litigio, mentre l’opinionista ha così replicato: “Buonismo, il Grande Fratello è anche questo”. Ecco i video da Mediaset Play, tratti dalla puntata di stasera, mercoledì 25 marzo 2020.

