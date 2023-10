Puratos: spesa degli italiani sempre più attenta a sostenibilità

20mila interviste: attenzione a metodi coltivazioni e imballaggi

Bologna, 4 ott. (askanews) – Gli italiani nel fare la spesa si dimostrano sempre più consapevoli e informati nell’acquisto dei prodotti alimentari. E confermano un’attenzione alla sostenibilità. Lo rileva l’ultima edizione di “Taste Tomorrow”, la ricerca sviluppata da Puratos – multinazionale belga, la cui sede italiana si trova a Parma – in collaborazione con Ipsos sull’evoluzione delle scelte dei consumatori nel settore alimentare, in particolare rispetto ai prodotti per la panificazione, la pasticceria e il cioccolato.

La ricerca deriva daáun monitoraggio costante dei trend online, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale semantica, una serie di interviste realizzate a livello nazionale e internazionale (20mila consumatori in 50 Paesi) e il coinvolgimento di una community di influencer e opinion leader di settore.

L’attenzione degli italiani – se raffrontata alla tendenza a livello europeo – si concentra prima di tutto sull’utilizzo di imballaggi riciclabili (33% Italia, 28% Europa), sulla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento (27% Italia, 27% Europa) sull’importanza dell’equità del prezzo pagato al produttore (20%, mentre a livello europeo la media sale al 31%). Il tema della sostenibilità determina anche crescente interesse rispetto a “come il prodotto è fatto”. Il 77% in Italia risulta interessato a prodotti alimentari coltivati con metodi sostenibili (67% Europa), e pensa, nel 73% dei casi (Europa 66%) che metodi di coltivazione sostenibile offrano prodotti migliori e vantaggiosi per la propria salute.

In generale è in aumento la consapevolezza dell’impatto climatico che i vari tipi di produzione di alimenti hanno sull’ambiente e questo orienta le scelte verso l’opzione vegetale di alcuni prodotti, in particolare nell’ambito dei dolci. La conferma di questo trend arriva dai numeri: il 65% degli italiani concorda sul fatto che i prodotti a base vegetale hanno un impatto positivo sull’ambiente (58% in Europa), il 64% considera più sana l’alimentazione a base vegetale (54% Europa).