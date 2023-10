putin:-“abbiamo-il-compito-di-costruire-un-mondo-nuovo”

“Il Conflitto in Ucraina non è regionale”

Sochi, 5 ott. (askanews) – “Abbiamo il compito, essenzialmente, di costruire un mondo nuovo”. Lo ha detto il presidente russoVladimir Putin intervenendo alla sessione plenaria dell’annuale forum del Valdai Discussion Club aggiungendo che non è stata la Russia a iniziare la cosiddetta guerra in Ucraina. Al contrario, stiamo cercando di finirla. “Il conflitto in Ucraina non è regionale” o “territoriale” ha spiegato il presidente russo aggiungedo che la Russia è il Paese più esteso al mondo.