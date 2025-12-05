venerdì, 5 Dicembre , 25

Putin accolto da Modi. Il premier indiano: noi siamo per la pace

Putin accolto da Modi. Il premier indiano: noi siamo per la pace

Video NewsPutin accolto da Modi. Il premier indiano: noi siamo per la pace
Il presidente russo al palazzo presidenziale di Nuova Delhi

Roma, 5 dic. (askanews) – La presidente dell’India Droupadi Murmu e il primo ministro Narendra Modi hanno accolto nel palazzo presidenziale il presidente russo Vladimir Putin, arrivato a Nuova Delhi per una visita di Stato di due giorni.Una cerimonia di benvenuto solenne, con il tappeto rosso, prima dei colloqui bilaterali ad alto livello che seguono l’incontro informale tra Putin e Modi, che già si è tenuto, durato oltre 2 ore e mezza. Al centro, i rapporti tra le due potenze e le questioni internazionali, con il piano per arrivare alla pace in Ucraina.”L’India non è neutrale. L’India è dalla parte della pace. Questa è l’era della pace… Sono pienamente fiducioso che, grazie agli sforzi compiuti negli ultimi giorni, il mondo tornerà nuovamente sulla strada della pace”, ha affermato il primo ministro indiano.Putin, dal canto suo, ha sottolineato il rapporto di fiducia con l’India e le opportunità di cooperazione che si stanno ampliando; sul fronte Kiev, intervistato da India Today, ha affermato che “la Russia assumerà il controllo di tutto il Donbass, per via negoziale o con le armi”. Poi, parlando con Modi, ha riconosciuto che gli Usa “stanno cercando attivamente una soluzione al conflitto in Ucraina”.La diplomazia va avanti anche sull’altro fronte. A Miami si è tenuto l’incontro tra la delegazione statunitense e quella ucraina. I negoziatori americani sono Steve Witkoff e Jared Kushner, che pochi giorni fa sono stati a Mosca per discutere del piano di pace con il presidente russo Putin.

