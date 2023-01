Putin alla messa di Natale al Cremlino da solo: novità in vista?

Sui social russi ipotesi: nuova fase guerra o cambi ai vertici

Roma, 7 gen. (askanews) – L’ostentata solitudine di Vladimir Putin nella notte di Natale sollecita riflessioni e interpretazioni sui siti di notizie e piattaforme social russei Il presidente russo è stato ripreso nella cattedrale dell’Annunciazione del Cremlino di Mosca dove è arrivato per la celebrazione di mezzanotte, a cui ha assistito da solo. Accolto dal decano della diocesi di Sergiev Posad, lo ieromonaco Josef, il leader russo ha acceso una candela e in un breve video lo si vede farsi il segno della croce, il volto serio, la postura inquieta.

E’ la prima volta che Putin assiste da solo in totale solitudine alla messa natalizia al Cremlino: l’anno scorso ha scelto la piccola chiesa della residenza presidenziale di Novo Ogorovo, mentre nel 2018, 2019 e 2020 ha celebrato il Natale a San Pietroburgo. In oltre un ventennio al potere, Putin è rimasto solo tre volte a Mosca per la ricorrenza ortodossa, le prime due all’inizio del suo lungo regno, in chiese fuori dal Cremlino.

Così sui canali Telegram si rincorrono le suggestioni: ha voluto prendere su di sè l’intera responsabilità del momento, di una una nuova fase della guerra in Ucraina che starebbe per iniziare, ipotizzano alcuni analisti. Molti vedono nella solitudine presidenziale un segnale di imminenti e radicali cambiamenti ai vertici russi, altri propendondono piuttosto per una sottolineatura della sua leadership, senza ‘delfini’ in vista.

