putin-e-macron-tornano-a-parlarsi-dopo-quasi-tre-anni

ROMA – Il conflitto armato in Ucraina è “una conseguenza diretta della politica dei Paesi occidentali”: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel Macron, la prima dal settembre 2022. Dei contenuti del colloquio riferiscono in evidenza agenzie di stampa ed emittenti sia a Mosca che a Parigi, a partire dalle comunicazioni del Cremlino e dell’Eliseo.

Secondo Putin, qualsiasi accordo di pace in Ucraina dovrà essere “a lungo termine”. Macron ha invece “ribadito il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina” e ha “chiesto l’instaurazione, il prima possibile, di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto”.

Al centro del colloquio anche l’Iran e il suo programma nucleare. Secondo l’Eliseo, “i due presidenti hanno deciso di coordinare le rispettive iniziative e di risentirsi prossimamente per un aggiornamento congiunto su questo tema”. Il Cremlino ha evidenziato anche l’intesa tra Parigi e Mosca in favore di una soluzione “politico-diplomatica” del contenzioso. Sottolineata poi, secondo la presidenza russa, l'”importanza del rispetto del diritto” di Teheran allo sviluppo di un programma nucleare che abbia finalità civili.

RAPPORTI NON FACILI NEGLI ULTIMI DUE ANNI TRA MACRON E PUTIN

Negli ultimi due anni i rapporti tra Macron e Putin non sono apparsi facili anche su un piano personale. Nel marzo scorso, il presidente russo aveva fatto riferimento al suo omologo francese ricordando la vittoria dello zar contro l’imperatore a inizio Ottocento. “Ancora oggi qualcuno non trova pace” aveva detto Putin. “Ci sono persone che vogliono tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando come sia andata a finire”.

Il giorno prima Macron di queste dichiarazioni aveva sostenuto che la Russia costituisse una minaccia per la Francia e per l’Europa e che per questo aveva invitato a discutere su un possibile ruolo delle armi nucleari a disposizione di Parigi a tutela di tutti i Paesi dell’Ue. Oggi, dopo il colloquio con Putin, stando all’Eliseo, Macron ha sentito anche il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it