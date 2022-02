ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin e la crisi in Ucraina protagonisti dell’ultima opera di Harry Greb, lo street artist capitolino ormai noto per i suoi lavori strettamente legati all’attualità. Su Lungotevere dei Tebaldi, all’angolo con via dell’Armata, è apparsa infatti una copertina del ‘Time’ che ritrae il volto leader russo con una voglia sulla testa che rimanda inequivocabilmente a quella di Michail Gorbaciov, politico di tutt’altro carattere. E infatti questa volta la voglia ha ironicamente la forma dell’Ucraina. L’opera sfrutta il nome della testata e si chiama ‘Spring Time’, a sottolineare un tempo per la guerra che sembra prediligere la bella stagione.

LEGGI ANCHE: Ucraina, il sindaco di L’viv: “Pronti in caso di allarme, il modello è Israele”

Ucraina, Mosca annuncia ritiro di alcune truppe. La Nato: “Nessun segno di distensione”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Putin e quella voglia a forma di Ucraina: il nuovo murale di Harry Greb proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento