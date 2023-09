Putin, i capelli lunghi e il ping pong: le immagini segrete

(Adnkronos) –

Vladimir Putin in canottiera, in tuta da ginnastica, con i capelli lunghi e disordinati mentre gioca a ping pong e a freccette. Le immagini inedite del presidente russo vengono trasmesse dall’emittente YLE, tv della Finlandia. I video mostrano un Putin a dir poco inedito, lontanissimo dal personaggio che domina la scena in Russa da un quarto di secolo. Il video risale ai primi anni ’90 ed è stato girato in Finlandia in occasione di una festa del Primo maggio.

A quell’epoca, l’attuale presidente russo aveva circa 40 anni ed era in rampa di lancio nella scena politica di San Pietroburgo, da dove sarebbe decollato per conquistare Mosca. “E’ il Putin prima della ricchezza. Putin vestito male, con un brutto taglio di capelli, un Putin che fa cose normali come un padre comune”, dice Luke Harding, ex corrispondente del Guardian da Mosca interpellato dalla tv finlandese. Il video costituisce un inedito assoluto e fa riferimento ad un viaggio in Finlandia di cui, ad oggi, non si aveva notizia. Le immagini documentano normali attività ‘ricreative’, tra parchi, tavoli da ping pong e tavolate. Si vede persino una risata ‘incontrollata’ dello zar.

Il self control del presidente russo, all’epoca, non era granitico: “La cosa che colpisce di più è che” nel video “rida. Sembra umano”. Nelle partite di ping pong, in cui Putin spesso si tocca la nuca con la mano sinistra, l’attuale presidente russo gioca in coppia con Anatoly Sobchak, sindaco di San Pietroburgo morto nel 2000.

Gli avversari, secondo la ricostruzione, sono due guardie del corpo, abilissime a perdere e a consentire ai boss di festeggiare. La clip è stata girata in una residenza messa a disposizione all’epoca dalla Thomesto, gruppo che aveva rapporti con la Russia, sull’isola di Torso a circa 100 km a sudovest di Helsinki.

L’emittente non rivelerà la fonte del filmato: Putin, che ha costruito un’immagine di uomo ‘d’acciaio’ nel corso degli anni, potrebbe non gradire (eufemismo) la diffusione di un video che mostra un lato finora sconosciuto.

La tv ha editato le immagini per migliorarne la qualità ed è in possesso dei vhs originali, con elementi che consentono di definire esattamente la località in cui sono state girate le immagini. Per la cronaca, la residenza non appartiene più a Thomesto ed è ora una dimora privata di un cittadino finlandese.

Secondo fonti anomine contattate dalla tv, nel soggiorno in Finlandia veniva dedicato molto tempo anche a battute di pesca in barca, a volte con ricorso alle reti per assicurarsi un bottino soddisfacente. Non si può escludere che il video rientri in un’operazione realizzata all’epoca dall’intelligence di Helsinki, con risultati sorprendenti: Putin, uomo del Kgb, ha sempre fatto attenzione a non mostrare il proprio volto, come ogni spia che si rispetti. La clip rappresenta un’eccezione, così come appare una rarità la versione conviviale dell’attuale presidente russo. A tavola, tra ricche portate di carne e bevande, c’è spazio anche per battute ‘irriverenti’: in Finlandia si mangia senza limiti, mentre a San Pietroburgo bisogna fare i conti con scorte razionate.