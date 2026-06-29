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Putin: il Paese sta soffrendo “una certa carenza” di carburante
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Putin: il Paese sta soffrendo “una certa carenza” di carburante

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A seguito dei ripetuti attacchi ucraini. “Non è critica”

Mosca, 29 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso, in un’intervista pubblicata dal Cremlino, che il Paese sta soffrendo di “una certa carenza” di carburante, a seguito dei ripetuti attacchi ucraini nel corso della guerra che dura da quattro anni. “Per quanto riguarda gli attacchi contro le infrastrutture critiche in generale, e le infrastrutture energetiche in particolare, ovviamente questi attacchi alle nostre infrastrutture creano problemi, è ovvio”, ha dichiarato Putin. “Al momento stiamo osservando una certa carenza, ma non è critica.”

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