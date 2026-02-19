putin-incontra-ministro-rodriguez:-“noi-sempre-al-fianco-di-cuba”

Incontro al Cremlino con il capo della diplomazia dell’Avana

Mosca, 19 feb. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin riceve al Cremlino il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodrìguez. Il capo della diplomazia dell’Avana è a Mosca per chiedere sostegno mentre Cuba affronta una grave crisi del carburante, aggravata dal blocco petrolifero di fatto imposto dagli Stati Uniti.Putin e Rodrìguez al tavolo dei colloqui insieme alle rispettive delegazioni. Presenti anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il capo del gruppo petrolifero Rosneft Igor Sechin.”I nostri Paesi hanno una relazione speciale che si è sviluppata storicamente – ha detto Putin – Siamo sempre stati al fianco di Cuba nella sua lotta per l’indipendenza, per il diritto a seguire il proprio percorso di sviluppo. Abbiamo sempre sostenuto il popolo cubano”. “Sappiamo quanto sia stato difficile in tutti questi anni, in tutti i decenni dell’indipendenza cubana, per il popolo cubano lottare per il diritto di vivere secondo le proprie regole e difendere i propri interessi nazionali”. “Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, si stanno sviluppando complessivamente in modo positivo. Sono certo che oggi avremo l’opportunità di discutere in dettaglio tutte le questioni”.