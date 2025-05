Putin invita Kiev ai negoziati di pace, per Trump “è una notizia grandiosa”

ROMA – “Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l’Ucraina”: lo ha sostenuto Donald Trump, con un messaggio diffuso nella notte, dopo che il suo omologo Vladimir Putin aveva invitato Kiev a prendere parte a negoziati di pace diretti in Turchia giovedì prossimo.

Il capo di Stato americano ha espresso la propria posizione con un messaggio sul social network Truth. La notizia è stamane l’apertura del sito online di Novosti e di altre agenzia di stampa moscovite.

“UN MONDO COMPLETAMENTE NUOVO”

Trump ha aggiunto: “Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate se questo interminabile ‘bagno di sangue’ finirà, come si spera”. Secondo il presidente americano, “sarà un mondo completamente nuovo e molto migliore”.

E ancora: “Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada”. Poi, sul fronte economico: “Gli Stati Uniti vogliono invece concentrarsi sulla ricostruzione e sul commercio”. L’annuncio di Putin era giunto con un discorso alla nazione trasmesso in televisione nella notte. Il presidente russo aveva detto di volere “negoziati seri” finalizzati a “una pace forte e durevole”.

I NEGOZIATI A INSTANBUL

Secondo Putin, “non è escluso” che le trattative possano condurre a “una nuova tregua”. Un riferimento apparente, questo, alla richiesta di cessate il fuoco senza condizioni per una durata di 30 giorni avanzata ieri dai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea giunti a Kiev insieme con il primo ministro inglese Keir Starmer per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Nel suo discorso, Putin aveva aggiunto che i colloqui dovrebbero tenersi come già in passato nella città di Istanbul e che di questa prospettiva avrebbe discusso oggi con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Per ora dall’Ucraina non sono arrivate reazioni alla proposta di Putin.

