putin:-la-russia-vuole-la-fine-del-conflitto-in-ucraina,-non-una-tregua

Incontro a Mosca con premier ungherese Orban Roma, 5 lug. (askanews) – La Russia intende terminare completamente il conflitto in Ucraina, e non accedere a un cessate il fuoco che permetterebbe a Kiev di riarmarsi: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al termine del colloquio con il premier ungherese Viktor Orban, in visita a Mosca. “Non dovrebbe trattarsi di una semplice tregua o di un cessate il fuoco temporaneo” ha proseguito Putin in conferenza stampa, aggiungendo che la Russia è pronta a discutere una soluzione diplomatica per mettere fine al conflitto.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban, dal canto suo, ha dichiarato oggi che ci sono ancora “molti passi da compiere” per “porre fine alla guerra” in Ucraina, dopo un incontro con Vladimir Putin durante una controversa visita a Mosca, e “senza mandato Ue” ( anche se l’Ungheria detiene attualmente la presidenza semestrale del Consiglio Ue) come ha specificato anche l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell .”Ho notato che le posizioni sono molto distanti”, ha detto alla stampa insieme al presidente russo. “Ma per la ripresa del dialogo oggi è stato fatto il primo passo importante e continuerò questo lavoro”, ha aggiunto Orban.