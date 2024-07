Mandato Zelensky scaduto a maggio

Roma, 4 lug. (askanews) – Le attuali autorità ucraine detengono il potere in modo illegittimo, ha dichiarato giovedì il presidente russo Vladimir Putin.

“La leadership al potere (…) è al potere illegalmente e non chiede nemmeno alla Corte costituzionale di confermare i suoi poteri”, ha detto il leader russo in una conferenza stampa dopo la visita ufficiale ad Astana.

Putin ha ricordato che nel 2015 la Corte Suprema dell’Ucraina ha stabilito che il mandato presidenziale è limitato a cinque anni e, secondo la Costituzione del Paese, non vi sono motivi per estenderlo. In condizioni di “usurpazione del potere”, ha continuato il presidente, non ha senso che le autorità di Kiev facciano appello alla Verkhovna Rada (Parlamento), perché la sua maggioranza “è subordinata a questa presunta leadership dominante”.

Putin ha già sottolineato in più occasioni che il potere esecutivo ucraino ha già perso la sua legittimità, tenuto conto che il mandato dell’attuale presidente, Vladimir Zelenskyj, è ufficialmente scaduto il 20 maggio.