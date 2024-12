Putin: “Lavoriamo per porre fine alla guerra, non solo per congelarla”

ROMA – Putin vuol porre fine alla guerra in Ucraina, “non solo congelarla”. Lo ha detto il presidente russo parlando con la stampa al termine di una riunione del Consiglio economico supremo eurasiatico. “Il nostro popolo dice che è come bere il miele con le labbra”, ha detto.

Putin ha anche detto che la Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui di pace con l'Ucraina. Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico era stato ricevuto al Cremlino. Fico, ha detto Putin, "mi ha detto che sarebbero felici di fornire la base per i negoziati. Non siamo contrari. Se si arriva a questo, perché no? Dal nostro punto di vista la Slovacchia assume una posizione neutrale. Per noi questa è un'opzione accettabile".