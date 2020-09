(AGI) – Roma, 14 set. – In quasi quattro ore di colloqui a porte chiuse, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato il suo appoggio al collega bielorusso, Aleksandr Lukashenko, volato a Sochi sul Mar Nero, nelle vesti di “un amico in difficolta’”, come lui stesso si è definito dopo oltre un mese di manifestazioni di piazza che ne chiedono le dimissioni considerandolo un usurpatore del potere.

L’appoggio promesso da Mosca è sostanzialmente economico e militare e il babbo’ – come i suoi sostenitori chiamano il leader di Minsk – porta a a casa anche la rassicurazione di Mosca di non interferenza.

L’articolo Putin non molla Lukashenko: prestito da 1,5 miliardi per un “amico in difficoltà” proviene da Notiziedi.

