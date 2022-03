ROMA – Importante defezione in casa russa: Anatoly Chubais si è dimesso dall’incarico di inviato speciale di Putin per le relazioni con le organizzazioni internazionali in tema di sviluppo sostenibile. Lo ha annunciato una fonte all’agenzia Tass di Mosca. Secondo un’altra fonte, riporta la Tass, Chubais ha anche lasciato la Russia.

Alla base delle dimissioni di Chubais ci sarebbe una divergenza di vedute con il presidente russo a proposito dell’attacco all’Ucraina, iniziato lo scorso 24 febbraio. L’incarico a Chubais era stato conferito da Putin il 4 dicembre 2020. Il dirigente russo nel corso degli anni ha ricoperto importanti ruoli, dai tempi di Boris Eltsin fino ai giorni attuali di Putin.

L’articolo Putin perde pezzi: si dimette l’inviato speciale Chubais proviene da Ragionieri e previdenza.

