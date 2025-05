putin-propone-negoziati-in-turchia,-zelensky:-prima-cessate-il-fuoco

Erdogan pronto a ospitare colloqui

Mosca, 11 mag. (askanews) – Vladimir Putin ha risposto alla proposta di un cessate-il fuoco. emersa dal vertice a Kiev con leader europei e Zelensky, con l’accordo Usa, dicendosi pronto a negoziare.”Proponiamo alle autorità di Kiev di riprendere i negoziati che sono stati interrotti da loro alla fine del 2022. Riprendere i negoziati diretti e, sottolineo, senza alcuna precondizione – ha detto – Proponiamo di iniziare senza indugio giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si sono svolti in precedenza e dove sono stati interrotti”.”Siamo determinati a condurre negoziati seri con l’Ucraina – ha aggiunto – Il loro scopo è quello di eliminare le cause profonde del conflitto e stabilire una pace duratura e a lungo termine con una prospettiva storica. Non escludiamo che durante questi negoziati sia possibile concordare nuove tregue, un nuovo cessate il fuoco”.Zelensky ha definito la risposta russa un “segnale positivo” ma ha sottolineato che “il primissimo passo per porre realmente fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco”, perché “non ha senso continuare ad uccidere neppure per un solo giorno”. Erdogan, presidente turco, si è detto pronto a ospitare i negoziati.