putin:-rafforzamento-relazioni-con-vietnam-“strategico”

Lam: Vietnam persegue politica estera indipendente e di pace

Roma, 20 giu. (askanews) – Il rafforzamento di un partenariato strategico globale con il Vietnam è tra le priorità della Russia, ha detto giovedì il presidente russo Vladimir Putin.

“Il rafforzamento di un partenariato strategico globale con il Vietnam rimane una delle nostre priorità”, ha detto Putin durante i colloqui con il presidente vietnamita To Lam.

Russia e Vietnam mantengono contatti politici regolari e significativi, anche attraverso parlamenti, ministeri e dipartimenti, ha affermato il presidente.

“L’anno scorso, il commercio [bilaterale] è cresciuto dell’8%. La commissione intergovernativa di entrambe le parti sta lavorando a stretto contatto su questo. La crescita del commercio, ovviamente, è facilitata dall’attuazione dell’accordo di libero scambio del 2015 tra l’EAEU e il Vietnam, “, ha aggiunto il presidente.

Lam ha affermato che il Vietnam apprezza il sostegno della Russia nella lotta nazionale per l’indipendenza e attribuisce grande importanza allo sviluppo di un partenariato strategico bilaterale, aggiungendo che Hanoi considera le relazioni con Mosca una delle sue priorità di politica estera.

“Il Vietnam persegue una politica estera pacifica e indipendente, nonché una politica diversificata e multi-vettore, ma allo stesso tempo attribuiamo grande importanza allo sviluppo dell’amicizia tradizionale con la Russia e di un partenariato strategico globale, e consideriamo la Russia una delle politiche estere del Vietnam priorità”, ha detto Lam.

Il Vietnam ricorda con gratitudine “l’aiuto e il sostegno disinteressato” che il popolo russo ha fornito al Vietnam nella lotta per l’indipendenza del paese asiatico, ha detto anche il leader vietnamita.

Lam ha detto che intende discutere le questioni chiave nello sviluppo di un partenariato strategico globale con la Russia e nello sviluppo della cooperazione regionale e globale. La posizione e l’autorità della Russia sulla scena internazionale crescono costantemente, ha sottolineato il presidente vietnamita.

“Il Vietnam si congratula con la Russia per aver ottenuto importanti risultati… Siamo molto lieti che la stabilità politica e sociale in Russia si stia rafforzando, l’economia si stia sviluppando attivamente, la vita delle persone stia migliorando e la posizione e l’autorità della Russia siano in costante crescita sulla scena internazionale, “ha detto Lam.

Mercoledì Putin è arrivato in Vietnam per una visita di stato di due giorni. Ad Hanoi il presidente russo incontrerà il segretario generale del Partito comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong, il primo ministro Pham Minh Chinh e il presidente del Parlamento Tran Thanh Man.