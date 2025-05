putin-riceve-al-sisi:-“egitto-nostro-partner-fondamentale-in-africa”

Presidente egiziano a Mosca per 80esimo anniversario della Vittoria

Mosca, 9 mag. (askanews) – Immagini dell’incontro bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, con le rispettive delegazioni a Mosca, dove il leader egiziano si trova per partecipare alle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica.”Oggi le relazioni Russia-Egitto si stanno sviluppando con successo, la nostra cooperazione è multiforme, basata sulle disposizioni dell’accordo di partenariato globale e cooperazione strategica”, ha detto Putin.L’Egitto è il partner fondamentale della Russia in Africa, ha proseguito Putin: “I nostri Paesi coordinano gli approcci sulle questioni internazionali di attualità, inclusa la situazione in Medio Oriente”.”Stiamo rafforzando la nostra interazione e le consultazioni politiche. Pertanto, spero vivamente che la riunione della commissione intergovernativa tra i nostri Paesi si svolga con successo dal 12 al 14 maggio di quest’anno”, ha dichiarato da parte sua al-Sisi.