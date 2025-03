Putin: “Sì a tregua se porta a pace duratura”. Trump: “Parole promettenti ma incomplete”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin dice sì con riserva alla tregua tra Russia e Ucraina e ipotizza una telefonata con Donald Trump per discutere il cessate il fuoco di 30 giorni nella guerra.

“Siamo d’accordo con la proposta sul cessate il fuoco, partendo dal presupposto che la tregua deve condurre ad una pace duratura per rimuovere le ragioni alla base del conflitto”, dice oggi 13 marzo il presidente della Russia, rispondendo così ad una domanda sulla proposta degli Stati Uniti per una tregua di 30 giorni.

“Ringrazio il presidente degli Stati Uniti per l’attenzione dedicata al conflitto in Ucraina”, dice Putin dopo l’incontro con il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. Nelle prossime ore, Putin dovrebbe incontrare l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, arrivato a Mosca.

“Bisogna tenere conto della situazione sul campo, i negoziati devono partire da lì. Sono andato nella regione di Kursk ieri, la situazione è completamente sotto il nostro controllo. I gruppi militari entrati nella regione sono totalmente isolati”, dice riferendosi alle condizioni dei soldati ucraini presenti nella regione russa.

“Stanno cercando di fuggire a piccoli gruppi, abbandonano i loro equipaggiamenti. Per loro è impossibile lasciare l’area, hanno solo due opzioni: morire o arrendersi. In questo quadro, credo che all’Ucraina farebbe comodo una tregua di 30 giorni”, prosegue.

“Cosa succede se c’è una tregua di 30 giorni nel Kursk? I soldati ucraini che hanno commesso crimini sarebbero liberi di andarsene o dovrebbero arrendersi? Non è chiaro… Come verranno affrontati gli altri aspetti lungo la linea del fronte di 2000 chilometri? Le truppe russe stanno avanzando praticamente in ogni settore del fronte ci sono tutte le condizioni per assediare unità piuttosto grandi. Cosa accadrebbe durante quei 30 giorni? La tregua permetterebbe all’Ucraina di procedere con una mobilitazione forzata, di ricevere armi e addestrare unità? O tutto questo non verrà fatto?”, si chiede Putin.

I punti da discutere e chiarire, afferma Putin facendo riferimento alle “sfumature”, sono tanti. “Chi darà l’ordine di cessare le ostilità? E quanto varranno questi ordini, su un fronte di 2000 chilometri? Chi deciderà se c’è stata una violazione? Chi sarà ritenuto responsabile della violazione del cessate il fuoco?”, le domande che pone il leader del Cremlino.

“L’idea è valida e la sosteniamo assolutamente, ma ci sono questioni che dobbiamo discutere: potrebbe esserci una telefonata con il presidente Trump, sosteniamo l’idea in sé di porre fine a questo conflitto con mezzi pacifici”, ribadisce.

Da Putin è arrivata “una dichiarazione molto promettente, ma non completa”, dice Trump nel primo commento. “Spero che la Russia faccia la cosa giusta”, aggiunge il presidente americano, parlando nello Studio Ovale insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, e dicendosi pronto a parlare con Putin per garantire il cessate il fuoco.

“Noi vorremmo vedere un cessate il fuoco con la Russia, ora vedremo se la Russia c’è o non c’è, ed in questo caso sarebbe un momento di grande delusione per il mondo”, afferma aggiungendo che “si stanno discutendo molto molti dettagli dell’accordo finale”. A Trump “piacerebbe incontrare o parlare” con Putin “ma dobbiamo concludere in fretta”.