Kiev è in grado di un accordo pacifico se vuole

Milano, 19 dic. (askanews) – “Se l’Ucraina vuole davvero intraprendere la strada di un accordo pacifico ora, è sicuramente in grado di farlo. Può organizzare questo processo all’interno dell’Ucraina come vuole. È solo che possiamo solo raggiungere un accordo di pace con coloro che sono legittimi, e quelli legittimi sono la Rada e il presidente della Rada. È completamente sotto la guida del regime”. Lo ha dett Putin alla conferenza di fine anno. “Tutto il resto in termini di poteri esecutivi e forze dell’ordine perde legittimità se il primo individuo Zelensky non è legittimo. Inoltre, sono complici di questo comportamento illecito obbedendo alle sue direttive Zelensky in ogni modo.”