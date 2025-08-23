sabato, 23 Agosto , 25
Putin: spero mantenere “ritmo del lavoro congiunto” con gli USA

“Trump è la luce in fondo al tunnel nei rapporti Russia-Usa”

Sarov , 23 ago. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di sperare che “il ritmo della nostra collaborazione” con gli Stati Uniti “sarà mantenuto”, una settimana dopo il suo incontro con il presidente statunitense Donald Trump in Alaska. Durante una visita al centro di ricerca nucleare russo di Sarov, Putin ha aggiunto di essere “fiducioso che le qualità di leadership” di Trump “siano una buona garanzia per il ripristino delle relazioni”. Putin ha inoltre affermato che Mosca sta “discutendo con i partner americani la possibilità di collaborare” nel settore dell’estrazione mineraria nella zona artica e in Alaska.

