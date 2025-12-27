sabato, 27 Dicembre , 25

Putin: "Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici"

Putin: “Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici”

Putin: "Ucraina non ha fretta di finire guerra con mezzi pacifici"
(Adnkronos) – L’Ucraina “non ha alcuna fretta di porre fine alla guerra con mezzi pacifici”. Così il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. “Se le autorità di Kiev non desiderano risolvere la questione in modo pacifico, risolveremo tutti i compiti dinanzi a noi durante l’operazione militare speciale con la forza delle armi”, ha aggiunto.  

Le parole di Putin arrivano mentre nuovi pesanti raid sono stati lanciati dalla Russia sull’Ucraina.  

Inatnto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Canada, dove è stato accolto dal premier Mark Carney, prima di recarsi in Florida, dove domani incontrerà Donald Trump. Per arrivare a un accordo di pace per l’Ucraina è necessaria “una Russia disposta a cooperare”, ha detto Carney aggiungendo: “Abbiamo i mezzi e la possibilità di arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, ma questo richiede una Russia disposta a cooperare”. E ha condannato “la barbarie” di cui siamo stati testimoni questa notte. 

Zelensky ha inoltre reso noto che avrà una call con gli alleati Ue durante la tappa in Canada prima del faccia a faccia con Trump.  

