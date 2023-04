Putin: “Un attacco nucleare non ha nessun senso per la Russia”

ROMA – “Un attacco nucleare contro l’Ucraina non ha senso, né dal punto di vista politico né da quello militare”. Il presidente della Russia Vladimir Putin lo afferma nel corso di un suo intervento all’incontro annuale del Valdai Discussion Club, noto think tank russo ritenuto molto vicino al Cremlino. Il capo dello Stato ha quindi smentito l’intenzione russa di usare armi nucleari nel contesto del conflitto in Ucraina, cominciato lo scorso febbraio con il lancio di un’offensiva militare.

PUTIN ACCUSA KIEV SULLA ‘BOMBA SPORCA’

L’impiego del nucleare da parte di Mosca è un’eventualità temuta e più volte ipotizzata negli ultimi mesi da analisti ed esponenti della comunità internazionale. Putin ha anzi fatto riferimento, come già successo in passato, alla volontà di Kiev di realizzare e “coprire le tracce” di una “bomba sporca”, un ordigno cioè composto anche da materiale radioattivo. “Sappiamo anche dove viene fatta, ho dato istruzioni al ministro della Difesa Shoigu di chiamare i colleghi stranieri e metterli in guardia dalla minaccia di questa provocazione”, ha ribadito il presidente rispetto a questo.

PUTIN CRITICA L’OCCIDENTE MA APRE A UN DIALOGO CON GLI USA

Il capo del Cremlino ha poi ampliato il campo dell’analisi, dedicando una riflessione al comportamento dei Paesi occidentali e ipotizzando il configurarsi di un ordine mondiale diverso. “L’Occidente è incapace di governare da solo l’umanità, ma ci sta provando disperatamente: la maggior parte dei popoli del mondo non vuole più sopportarlo, questa è la contraddizione principale, la situazione è rivoluzionaria”, è la tesi del capo dello Stato. Da ultimo, comunque, un’apertura al dialogo con gli Stati Uniti. Sollecitato su questa possibilità, Putin ha risposto: “Siamo pronti a risolvere qualsiasi problema”.

