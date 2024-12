Putin vuole fare una gara di missili con gli Stati Uniti

ROMA – Secondo l’agenzia Reuters Putin nella sua conferenza di fine hanno ha suggerito un “duello” missilistico con gli Stati Uniti, per dimostrare come il nuovo missile balistico ipersonico russo Oreshnik potrebbe superare qualsiasi sistema di difesa missilistica americano. Una gara, in campo “neutro”: sul suolo ucraino. “Noi siamo pronti per un esperimento del genere. Loro?”, ha provocato.

Usa e Russia, secondo il presidente russo, potrebbero selezionare un obiettivo designato da proteggere con missili statunitensi, da superare con il missile russo. “Lasciate che determinino un obiettivo da distruggere, diciamo a Kiev, concentrino lì tutte le loro forze di difesa aerea e missilistica, e noi colpiremo lì con l’Oreshnik e poi vediamo cosa succede. Noi siamo pronti. Loro?”.

La Russia ha lanciato per la prima volta il missile Oreshnik sulla città ucraina di Dnipro il 21 novembre scorso. Putin ne parlò come di una risposta all’utilizzo da parte dell’Ucraina di missili balistici Atacms statunitensi e Storm Shadows britannici in territorio russo.

