Qantas vende in 10 minuti il “volo verso il nulla”

AGI – La compagnia aerea Qantas ha venduto in appena 10 minuti tutti i posti disponibili sul volo “verso il nulla” che a metà ottobre, sorvolerà alcune delle principali attrazioni turistiche in Australia. Il volo che ha ricevuto tanto entusiastica adesione è la risposta della compagna aerea alle restrizione imposte dal governo alle rotte nazionali e internazionali per via del Covid.

Molti dei confini interni sono chiusi in Australia; e così l’azienda ha deciso di offrire un volo, per il 10 ottobre, che parte e ritorna a Sydney e che sorvolerà le principali attrazioni turistiche nel Paese: l’Uluru,

