Dieta per il sonno, 5 cibi fanno dormire meglio

(Adnkronos) - Una tazza di camomilla aiuta a...

Petrolio oltre i 100 dollari, non è finita: ecco cosa può accadere con escalation in Medio Oriente

(Adnkronos) - "Il prezzo del petrolio torna al...

Iran, pressing su Trump per chiudere la guerra: lo scenario

(Adnkronos) - Dichiarare vittoria e chiudere la guerra...

Antonello Venditti canta a sorpresa all'anteprima di 'Notte prima degli esami 3.0'

(Adnkronos) - Antonello Venditti entra a sorpresa all’anteprima...
Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League
Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League

Allarme missili in Qatar durante… la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l’allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.  

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio. 

 

Iran, pressing su Trump per chiudere la guerra: lo scenario
Petrolio oltre i 100 dollari, non è finita: ecco cosa può accadere con escalation in Medio Oriente

