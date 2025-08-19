qatar:-catastrofe-umanitaria-se-respinta-l’offerta-di-tregua-per-gaza

Aspettiamo risposta di Israele, positivo il sì di Hamas

Doha, 19 ago. (askanews) – “Siamo in un momento umanitario decisivo. Se non raggiungiamo un accordo ora, ci troveremo di fronte a una catastrofe umanitaria che farà impallidire tutte quelle che l’hanno preceduta”, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari. I mediatori attendono una risposta israeliana al nuovo piano di cessate il fuoco per Gaza, un giorno dopo che Hamas ha accettato la proposta e si è dichiarata pronta per un nuovo round di colloqui per mettere fine a quasi due anni di guerra.