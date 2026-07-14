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Qatar, Meloni a Doha alla cerimonia condoglianze Emiro Padre Al Thani
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Qatar, Meloni a Doha alla cerimonia condoglianze Emiro Padre Al Thani

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By Redazione-web

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Nelle immagini incontro premier con l’emiro Tamin bin Hamad Al Thani

Doha, 14 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta nella notte a Doha per partecipare a Palazzo Lusail alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa di sua altezza l’emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Al termine della cerimonia, ha riferito palazzo Chigi, Meloni ha avuto un breve incontro con sua altezza l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani e i suoi fratelli, come mostrano queste immagini.

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