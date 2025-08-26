martedì, 26 Agosto , 25

Qatar: “stiamo ancora aspettando una risposta da Israele sulla tregua”

“La palla è nel campo israeliano, che non vuole arrivare a un accordo”

Doha, 26 ago. (askanews) – Majed al-Ansari, portavoce del ministro degli Esteri del Qatar, paese al centro della mediazione fra Israele e Hamas, spiega che da otto giorni sta aspettando una risposta dal governo israeliano sulla proposta già accettata da Hamas per un cessate il fuoco di inizialmente 60 giorno con un rilascio a fasi degli ostaggi israeliani ancora a Gaza in cambio di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.”La situazione attuale è che un’offerta è sul tavolo, e Hamas ha accettato questo quadro consensuale. Questo quadro corrisponde da vicino alle richieste precedenti di Israele. A questo punto, il processo è in attesa di una risposta israeliana. Finora, nonostante dichiarazioni in varie forme, Israele non ha ancora risposto ufficialmente alla proposta del mediatore approvata da Hamas. Ora la palla è nel campo israeliano, che non vuole arrivare a un accordo”.

