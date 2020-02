Quagliarella, il destino è beffardo: altro gioiello contro il Napoli | VIDEO

Ti lascio perché ti amo troppo… Così dedica spazio Il Mattino a Fabio Quagliarella. Una storia un po’ beffarda, ogni volta sempre così. Un calciatore innamorato di Napoli e condannato a non giocarci. L’unico modo che ha per lasciare il segno è segnare in modo incredibile.

Quagliarella ancora in gol contro il Napoli: è un altro spettacolo

Anche ieri lo ha fatto. Fabio si è reso protagonista di un gioiello dei suoi: ormai non stupisce più. Ma è sbagliato, perché non si tratta di banalità. Un diamante lui, dei gioielli le sue reti contro gli azzurri. Un po’ per lasciare il segno, un po’ per non essere mai dimenticato dal suo popolo. E’ l’unico modo che ha per farsi ricordare, oltre al bellissimo ricordo dell’unico anno passato in azzurro. Fabio soffre, non esulta. Ma le sue prodezze restano indimenticabili, come l’amore che ha per la città Partenope. La sua resta un’amara condanna, un destino beffardo che lo esilia alla rete dell’anno contro la squadra del suo cuore. I napoletani lo sanno e non se la prendono, applaudono e sorridono alla beffa. Così come Quagliarella. Se questo è l’unico modo per fare la storia, allora che storia sia.

