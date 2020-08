Quagliarella torna a Napoli, tappa con Maradona: “D10S” | FOTO

Fabio Quagliarella, attaccante e capitano della Sampdoria, è tornato nella sua Napoli per le vacanze. Un ritorno in città, ma non per motivi di calciomercato. Tanti tifosi azzurri vorrebbero vederlo di nuovo esultare per un gol segnato allo stadio San Paolo, ma l’età del giocatore lo porta fuori dai parametri del club in fatto di nuovi acquisti. Oggi il numero 27 ha fatto tappa al murales che raffigura Diego Armando Maradona, nella zona dei Quartieri Spagnoli. La foto ha ottenuto migliaia di like su Instagram, dove l’attaccante si è mostrato sorridente e ha scritto: “D10S”. Non c’era molto da aggiungere alla descrizione di questo scatto.

Quagliarella e la stagione della Sampdoria

I dati Opta sulla stagione della formazione blucerchiata:

Con Claudio Ranieri alla guida la Sampdoria ha guadagnato 39 punti in 31 giornate, i blucerchiati occuperebbero l’11ª posizione in Serie A nel periodo. La Sampdoria è l’unica squadra a poter vantare almeno due giocatori in doppia cifra di reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A.

In questa stagione Fabio Quagliarella è arrivato a quota 164 gol in Serie A e si è portato al 17° posto della classifica dei marcatori all-time nel massimo campionato, a meno uno da Guglielmo Gabetto. Dal 2013/14, nessun giocatore italiano ha segnato più gol su punizione diretta di Manolo Gabbiadini in Serie A (sei), al pari di Andrea Pirlo.

