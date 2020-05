Qualcomm annuncia nuovi chip Wi-Fi 6E per smartphone e router

Qualcomm ha annunciato i suoi chip wireless di nuova generazione che supportano il nuovo standard Wi-Fi 6E.

La “E” in Wi-Fi 6E sta per “esteso” e i dispositivi supportati saranno in grado di operare sullo spettro 6GHz aperto di recente offrendo connessioni più veloci e più affidabili.

Anche se i dispositivi supportati dal Wi-Fi 6 sono ancora agli inizi – la linea iPhone 11,

