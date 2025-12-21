“qualcosa-di-dolce-a-lucarelli?”,-“non-riesco-a-essere-finta”,-(l’ultima)-frecciata-di-d’urso-a-ballando

domenica, 21 Dicembre , 25
Ultimo confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva è uscita di scena dopo la sfida con Andrea Delogu, che ha avuto la meglio al televoto con il 69% delle preferenze. D’Urso si è così classificata terza ex equo con Fabio Fognini.  

A consegnarle la coppa da terzo posto al podio è stata proprio Selvaggia Lucarelli, protagonista con lei nel corso dell’edizione di diversi scontri accesi. Fabio Canino ha invitato entrambe, stuzzicandole, di scambiarsi qualche parola “tenera”. “Non riesco a essere finta’”, ha replicato D’Urso, glissando. Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: “Io una cosa la voglio dire: questo terzo posto ve lo siete proprio meritato”. 

Chiuso il sipario sul duello che ha caratterizzato (o avrebbe dovuto caratterizzare) l’edizione 2025 dello show. I confronti vivaci tra giurata e concorrente sono stati sporadici, merce rarissima. D’Urso ha sempre mantenuto un atteggiamento distaccato, almeno in apparenza, senza gettare benzina sul fuoco. Alla fine, terzo posto e… ‘nemiche’ come prima. 

