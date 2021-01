Massimo Caputi, giornalista del Messaggero nonché volto noto del Bello del Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal. Tra i vari argomenti trattati, il collega ha parlato anche dei problemi tattici del Napoli di Gattuso e del rientro di Osimhen. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione.

Caputi sicuro: “Osimhen è stato uno degli acquisti più costosi del calcio europeo, quindi…”

getty

“Se il 4-2-3-1 non va bene è lecito per il Napoli provare altre strade che magari possono essere più soddisfacenti. Non credo che Osimhen si possa trovare male con un modulo diverso da quello che Gattuso aveva pensato per lui, anzi non credo affatto che per esaltare le caratteristiche del nigeriano sia necessario far riferimento a un modulo ben preciso. Ricordo che Osimhen è stato uno degli acquisti più importanti di tutto il calcio europeo”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Caputi continua così: “A Verona il Napoli ha perso a prescindere dal modulo, è venuto meno l’atteggiamento! La mia sensazione è che questa squadra non abbia ancora un equilibrio, non è fedele a se stessa. Non voglio credere che Gattuso abbia scelto il 4-2-3-1 per non tenere fuori uno dei tanti attaccanti forti della rosa. Credo che per il bene del Napoli sia giunto il momento delle scelte. Oggi si gioca in 16 e non ci sono più titolari o riserve”.

IL PROFILO DI GATTUSO!

The post “Qualcuno dice che il 4-2-3-1 serve solo per esaltare Osimhen? Vi ricordo che il Napoli…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento