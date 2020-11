AGI – L’esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti è appeso a una manciata di Stati ancora non assegnati che, in alcuni casi, potrebbero impiegare giorni per comunicare i risultati definitivi. Non è considerata in bilico l’Alaska, dove lo spoglio è ancora al 45% ma il vantaggio di Trump su Biden è pari a quasi 30 punti.

– WISCONSIN (10 voti nel collegio elettorale)

Con lo spoglio giunto al 97%, aumenta il vantaggio di Joe Biden. Il candidato democratico risulta al 49,5% contro il 48,8% di Donald Trump. Il margine a favore di Biden è cresciuto una volta terminato il conteggio a Kenosha e Green Bay,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Quali sono gli Stati ancora in bilico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento