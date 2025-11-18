qualificazioni-europei-u21,-montenegro-italia-1-4

(Adnkronos) – Bella vittoria dell’Italia Under 21 contro i pari età del Montenegro. Gli azzurrini di Silvio Baldini, dopo il ko con la Polonia, si sono imposti 4-1 in trasferta e in rimonta sul Montenegro che ci ha provato all’inizio con una traversa di Miranovic e la rete del vantaggio di Mrvaljevic al 37′. Risposta immediata degli azzurrini che trovano l’1-1 con Pisilli al 42′ del primo tempo. Poi nella ripresa l’Italia accelera e la ribalta con Dagasso al 60′, Camarda al 65′ e Fini al 74′ per il 4-1 finale. L’Italia sale a 15 punti nel gruppo E a -3 dalla Polonia.