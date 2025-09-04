giovedì, 4 Settembre , 25

Sinner, torna il Six Kings Slam. E a trasmetterlo sarà… Netflix

(Adnkronos) - Torna il Six Kings Slam. Il,...

Poste, da Antitrust via libera senza condizioni ad acquisizione del 15% di Tim

(Adnkronos) - Via libera senza condizioni da parte...

Dolcificanti “collegati al declino cognitivo”: lo studio Usa

(Adnkronos) - Alcuni sostituti dello zucchero potrebbero avere...

Maturità, ok Cdm al dl scuola. Valditara: “Chi fa scena muta all’orale sarà bocciato”

(Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri...
quando-armani-disse:-nella-mia-vita-ho-dimenticato-me-stesso,-non-fatelo
Quando Armani disse: nella mia vita ho dimenticato me stesso, non fatelo

Quando Armani disse: nella mia vita ho dimenticato me stesso, non fatelo

Video NewsQuando Armani disse: nella mia vita ho dimenticato me stesso, non fatelo
Redazione-web
Di Redazione-web

Non dimenticate chi avete a casa, c’è bisogno di avere persone a fianco

Milano, 4 set. (askanews) – “Ho fatto un percorso molto impegnativo, dimenticando me stesso e questo è molto grave. Ve lo sconsiglio. Lavorate, tenete duro sul vostro lavoro ma non dimenticate che andando a casa trovate il gatto, il cane, il bambino, la mamma, l’amante, non dimenticatelo perchè andando avanti hai bisogno di persone al fianco”. Era il maggio del 2023 e fresco di laurea honoris causa presso l’università Cattolica di Piacenza, dove era nato 89 anni prima, Giorgio Armani affidò ai cronisti una riflessione molto intima. Un pensiero che poi ripeterà più volte negli anni successivi, mostrando il lato più umano e fragile dello stilista visionario e dell’imprenditore di successo che due anni fa gli valse la laurea in Global business management.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.