Quando è nato e cosa ha fatto finora Opec+

Tutto comincia il 30 novembre del 2016 quando l’Opec decide di tagliare la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno, a partire dal primo gennaio del 2017. L’obiettivo dei Paesi produttori è risollevare le quotazioni che all’inizio del 2016 erano precipitate sotto i 30 dollari al barile a causa dell’eccesso di offerta sul mercato.

Per la prima volta ai tagli si uniscono anche altri Paesi esterni al cartello, in primis la Russia. Questo fatto sancisce di fatto la nascita dell’Opec Plus perché agli 1,2 milioni di barili Opec vanno aggiunti altri 600.000 (300.000 in capo alla Russia) che portano i tagli totali a 1,8 milioni.

