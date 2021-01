Quando finisce il Grande Fratello Vip 2021? Ecco la data ufficiale comunicata da Alfonso Signorini | Video Mediaset

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2021? In questi lunghi mesi le ipotesi sulla fine del reality di canale 5 sono state molte, ma ora c’è la data ufficiale comunicata da Alfonso Signorini. Se in un primo momento si era detto che la Finale del reality fosse l’otto febbraio, c’è stato poi un cambio di programma e la data della finale è slittata, (grazie ai rumors in rete), al 26 febbraio 2021. Stasera invece abbiamo sentito dalle parole del conduttore che la finale del reality targato Endemol è fissata per lunedì primo marzo 2021. Le reazioni dei concorrenti non sono state entusiasmanti, dal momento che si aspettavano che finisse qualche giorno prima, il 26 febbraio appunto. Ecco Il Video Mediaset.

