Quando il Napoli prese il fratello di Maradona (per volere di Diego): dal litigio con Vinicio all’amichevole col Granada…

I giornalisti della rivista “Ultimo Uomo” ripercorrono la carriera di Hugo Maradona, il fratello “meno dotato” (giusto per usare un eufemismo) di Diego Armando Maradona. L’attaccante, pur non essendo all’altezza di giocare insieme a campioni del calibro di Giordano e Careca, viene clamorosamente preso dal Napoli. I colleghi scrivono che il suo acquisto è platealmente richiesto da Diego, che nel consueto tira e molla con il Napoli prima minaccia di andarsene, per poi virare “Resterei altri dieci anni, ma il problema è Hugo», sottintendendo che vorrebbe il fratello vicino e con gli scarpini indosso per prolungare il suo contratto.

La carriera di Hugo Maradona

Il fatto è che in quel momento gli stranieri che ogni squadra poteva tesserare erano due e se uno era Maradona, l’altro doveva diventare Careca, già opzionato per l’anno successivo. Mentre il Napoli si avvia a vincere il primo Scudetto della sua storia, Maradona e la società cercano un posto Hugo: si prova con l’Avellino, forse per vicinanza con il capoluogo campano, che però rifiuta, non senza provocare l’irritazione di Diego: “Vinicio può dire di mio fratello ciò che vuole, ma dopo averlo visto giocare, non prima» così commenta il gran rifiuto dell’Avellino.

