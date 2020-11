Quando in piena pandemia la FIGC decise di rinviare Juve-Inter. Due pesi e due misure? L’accusa di Ziliani

“Per non dimenticare”. Comincia così un post del giornalista Paolo Ziliani che ricorda quando, in piena pandemia, la federazione adottò un comportamento del tutto diverso in relazione al rinvio delle partite a causa del covid. Al di là dei punti di vista è innegabile che il comportamento non è stato conforme. Si può parlare di “due pesi due misure”? Queste le parole di Ziliani:

“La FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli che s’è messo in tasca i 3 punti sono gli stessi che tentarono fino alla fine di far giocare Juventus-Inter a porte aperte, lunedì 9 marzo, in piena pandemia”.

