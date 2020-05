Quando l’America scoprì il “patriota siciliano” Giovanni Falcone

Alla Quantico Fbi Academy un busto in bronzo accoglie in un giardino adiacente all’ingresso i giovani che vogliono diventare tra i più bravi poliziotti del pianeta. La colonna su cui sorge è spezzata, a raccontare un lavoro interrotto, e, a terra, vi è appoggiato uno scudo che sul quale è scolpita una bilancia, simbolo della Giustizia: il sorriso ironico di Giovanni Falcone gli affiora tra le labbra, sotto i baffi di bronzo, in una smorfia tipica che gli italiani hanno conosciuto per anni ma gli americani hanno amato prima di loro.

Il busto, lo fece installare l’allora direttore del Fbi,

