Per chi non lo sapesse, nel 1979 Paolo Rossi disse di no al Napoli, un rifiuto che fece parecchio clamore all’epoca. Nel 2012, a 32 anni di distanza, Pablito spiegò il motivo di quella scelta ai microfoni di Radio Sportiva: “Col Ferlaino ci sentimmo per telefono, gli spiegai che non volevo servire alla sua squadra solo per “finanziare” la campagna abbonamenti. Avevo legittime ambizioni e volevo giocare in una squadra che avrebbe fatto il salto di qualità. Volevo conseguire grandi risultati, non volevo correre il rischio di giocare tanti anni senza vincere niente. Solo 6 anni più tardi, con l’arrivo in squadra di un certo Maradona, il Napoli iniziò ad essere competitivo”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Quando Rossi rifiutò il Napoli: “Ferlaino mi avrebbe usato per finanziare la campagna abbonamenti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento