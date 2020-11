Quando Zola disse: “Maradona è stato il mio maestro, mi donava il suo tempo dopo gli allenamenti…” – VIDEO!

Stasera (ormai quasi notte), vi proponiamo un video pubblicato dal canale Youtube della Serie A il 3 maggio del 2019. Prima dell’incontro tra Napoli e Cagliari, la Lega Calcio decide di intervistare una bandiera che ha unito i due storici club: Gianfranco Zola. Le parole riservate da Zola a Maradona sono davvero commoventi. Ecco un sunto: “A Napoli è iniziato tutto ed è stato il posto dove probabilmente ho imparato di più. Con Maradona avevo un rapporto ottimo, pensate che Diego spendeva tempo per me dopo gli allenamenti. Mi aiutava a calciare le punizioni, a toccare meglio il pallone. E’ stato un grande maestro. Avevo voglia di imparare e per me fu davvero molto importante la sua presenza”, dice Zola con la voce rotta dal pianto. “Era un ragazzo semplicissimo Diego, direi un buono… ed è per questo che i suoi compagni lo adoravano. Quando Maradona andò via ci si chiedeva: chi prenderà il posto del 10? Si fecero dei nomi, ma fu Maradona stesso a dire che io ero all’altezza di questo compito. Fu una grandissima iniezione di fiducia per me”.

https://www.youtube.com/watch?v=-V8VOiciRwE

