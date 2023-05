Quanta bellezza in uno scatto: omaggio al fotografo in fieri Gaetano Ronca

L’era digitale ha reso quasi insostenibile il pensiero che possa esserci un ritorno a forme antiche di bellezza, come quella racchiusa nel bocciolo di uno scatto, nell’espressione di un dipinto fatto ancora con tempere ad olio.

La promessa della modernità sta infatti nella sostituire, nello scalzare, nel velocizzare, nell’assorbire immantinente la speranza iconica in una serie di pixel sempre più sofisticati, pronti a restituire immagini spesso iper-valutate, iper-montate, iper-fittizie,in pratica poco aderenti alla realtà.

Eppure nonostante i tempi spingono sulle sponde di una sempre più netta risoluzione, qualcosa, o meglio, qualcuno resiste a questa accelerazione di senso, proponendosi come anti-avanguardia, in un ritorno al sentimento, all’intimità, all”essenzialità, alla poetica colta attraverso lo scatto del dettaglio.

Gaetano Ronca classe “75”, impiegato Inail, ma dalla forte passione per l’immagine, offre a quanti lo seguono sui social e non solo, un variegato palcoscenico di immagini, dove la poetica della sfumatura contorno/sfondo, si sposa con la nettezza del dettaglio ricercato, che ne esalta il valore, conferendo colore e senso ad un qualcosa che di suo, ne avrebbe solo a livello potenziale.

Già precedentemente premiato alla rassegna “Ciak si scatta” tenutasi a Napoli il 12/12/2022 sotto l’egida del digital creator Roberto Tarallo, Gaetano sarà presto protagonista di un nuovo evento che si terrà prossimamente ad Ischia (28/05/23 e 16/06/23) in occasione dell’ “Art Film Fest Luchino Visconti” dove proporrà un’immagine molto intensa di sguardi che richiama la specifica elegia cinematografica del grande maestro. Una serata a tema quindi, unirà e vedrà schierarti tanti professioni e appassionati sui temi del cinema passato ma non per questo poco moderno, perché sguardi, colori, immagini, quando sentite come frutto di una ricerca personale, sono sempre un qualcosa che è destinato ad orbitare attorno alla categoria dell’universale.

Persona mite, riservata, dallo spiccato talento per le arti manuali, il signor Ronca, offre a quanti lo desiderano, una galleria di foto che rispecchiano in parte il suo complesso mondo interiore, fatto di sentimento, amore e ricerca della sfumatura, del sembiante anonimo ma ben definito e del colore non netto.

Paesaggi di mare, infatti si mischiano a figure umane in ombra che assumono pose delicate, tenere, intrecciate, primi piani morbidi, si concentrano sulla sovraespressione di un singolo dettaglio quale un sorriso, un abbraccio o un bacio.

Scattare una foto significa rendere quel momento eterno, fissare il suo tempo che corre inesorabile, in un singolo punto, eternizzarlo, renderlo immobile, come se su un chiodo immaginario applicassimo la sintesi della nostra vita in un’ immagine; Gaetano questo riesce a farlo attraverso l’attenzione capillare che ha per il dettaglio, perché ha imparato a sollevare il velo che cela la bellezza, perché nel suo animo ci sono candore e gentilezza, gli ingredienti necessari per diluire la complessità nella semplicità, miscelare l’atteso con l’inatteso, restituendo agli occhi di chi osserva, un prodotto inedito, conosciuto eppure ignoto.

L’artista, del resto, quando è tale, non lo è mai per puro merito culturale qualunque sia il suo campo d’elezione, lo diventa perché maieuticamente era da sempre destinato ad esserlo, bastava solo l’occasione, l’incontro giusto e Gaetano questo appuntamento l’ha avuto con le immagini.

Per quanti desiderano avvicinarsi alle opere del fotografo in fieri segnalo i suoi profili social, nella speranza che con la moderne tecniche di immagine si possa ritornare anche al sano culto della bellezza autentica, quella che si riconosce col cuore:

Gaetano Ronca | Facebook

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FGaetano.ronca%3Ffbclid%3DIwAR1YY3W5ww7Zg0K94GmELNVd1wr9NS6062m5TBa4l3mVI3q2vbKKojnb1K4&h=AT2OIP6hJQ3yHstO1Se5XatLO-4GadrIYoSu6mPKa7sVVdp0qI78Eez45_xctOYxz9sM7DygattNkP6f66vE0lJyj-dYetZYTI125v7QNZ6DaJIwp5QEyupMfz6qvgoLHg

Consuelo Viviana Ferragina

L’articolo Quanta bellezza in uno scatto: omaggio al fotografo in fieri Gaetano Ronca proviene da Notiziedi.it.

continua a leggere sul sito di riferimento